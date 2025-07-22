Новый обязательный предмет появится в российских школах с 2026 года
С 2026-го в школах появится новый предмет – Духовно-нравственная культура России
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С 2026–2027 учебного года в российских школах начнут изучать новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом гласит официальный документ Министерства просвещения.
«Изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» начинается с 2026/27 учебного года», — сказано в материалах министерства.
В настоящее время программа проходит этап экспертной оценки. Новый курс нацелен на формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных духовных и нравственных ценностях, присущих российской культуре. В рамках изучения предмета школьникам расскажут о жизненном пути и идеях выдающихся государственных, общественных и культурных деятелей страны. Особое внимание уделят примерам героизма, в том числе историям участников специальной военной операции, чтобы через их поступки укрепить созидательные установки и ценности.
Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили сократить срок обучения в школах на один год, чтобы школьники раньше вступали во взрослую жизнь и рожали собственных детей. В Госдуме посчитали, что такой подход лишь увеличит нагрузку на учащихся.