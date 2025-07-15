«Колоссальное давление»: В Госдуме оценили идею сократить срок обучения в школе

Мы видим, что старшеклассники находятся под колоссальным давлением — экзамены, плотное расписание, домашние задания. Если сокращать срок обучения, возникает закономерный вопрос: куда «втиснутся» все оставшиеся темы и компетенции? Не приведёт ли это к перегрузке и ещё большему стрессу? Кроме того, именно в эти годы подростки учатся брать на себя ответственность, заботиться о здоровье, ищут себя в будущей профессии. Это время важной адаптации ко взрослой жизни, и сокращать его — значит отнимать у ребят возможность пройти этот путь в нормальном темпе.