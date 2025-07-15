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15 июля, 10:08

«Колоссальное давление»: В Госдуме оценили идею сократить срок обучения в школе

Депутат Горячева: Если снизить срок обучения, нагрузка на школьников возрастёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Вопрос о снижении срока обучения школьников требует детального изучения и аккуратного подхода. В противном случае это может навредить детям, ведь сокращать драгоценный период становления их личности — означает лишить ребят возможности пройти его в нормальном темпе. Об этом в беседе с Life.ru заявила депутат, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Вопрос изменения продолжительности школьного обучения — серьёзный и требующий аккуратного подхода. По словам эксперта, прежде чем говорить о возвращении к 8- или 10-летнему обучению, нужно внимательно посмотреть, как сегодня устроены последние школьные годы: что именно осваивают дети в 9–11-х классах, какую нагрузку несут, как распределяется учебное время.

Мы видим, что старшеклассники находятся под колоссальным давлением — экзамены, плотное расписание, домашние задания. Если сокращать срок обучения, возникает закономерный вопрос: куда «втиснутся» все оставшиеся темы и компетенции? Не приведёт ли это к перегрузке и ещё большему стрессу? Кроме того, именно в эти годы подростки учатся брать на себя ответственность, заботиться о здоровье, ищут себя в будущей профессии. Это время важной адаптации ко взрослой жизни, и сокращать его — значит отнимать у ребят возможность пройти этот путь в нормальном темпе.

Ксения Горячева

Депутат

Мы видим, что старшеклассники находятся под колоссальным давлением — экзамены, плотное расписание, домашние задания. Если сокращать срок обучения, возникает закономерный вопрос: куда «втиснутся» все оставшиеся темы и компетенции? Не приведёт ли это к перегрузке и ещё большему стрессу? Кроме того, именно в эти годы подростки учатся брать на себя ответственность, заботиться о здоровье, ищут себя в будущей профессии. Это время важной адаптации ко взрослой жизни, и сокращать его — значит отнимать у ребят возможность пройти этот путь в нормальном темпе.
Мы видим, что старшеклассники находятся под колоссальным давлением — экзамены, плотное расписание, домашние задания. Если сокращать срок обучения, возникает закономерный вопрос: куда «втиснутся» все оставшиеся темы и компетенции? Не приведёт ли это к перегрузке и ещё большему стрессу? Кроме того, именно в эти годы подростки учатся брать на себя ответственность, заботиться о здоровье, ищут себя в будущей профессии. Это время важной адаптации ко взрослой жизни, и сокращать его — значит отнимать у ребят возможность пройти этот путь в нормальном темпе.

Без пересмотра всей образовательной модели, без обновления подходов и практико-ориентированных решений — такие реформы могут дать обратный эффект, считает собеседница Life.ru. Поэтому Горячева призвала не торопиться с радикальными изменениями.

«Нам важно не просто изменить сроки, а сделать так, чтобы школа действительно помогала детям развиваться и становиться самостоятельными», подчеркнула она.

Чернышенко раскрыл, сколько девятиклассников предпочли обучение в колледжах
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Ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии заявил, что в России следует сократить срок обучения детей в школах, чтобы они раньше начинали задумываться о рождении собственного ребёнка. По его словам, так школьники быстрее вступят во взрослую жизнь.

Екатерина Хмелева
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