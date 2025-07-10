Чернышенко раскрыл, сколько девятиклассников предпочли обучение в колледжах
Чернышенко: 62% девятиклассников выбрали колледжи для дальнейшего обучения
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что 62% девятиклассников решили поступить в колледжи. Он отметил, что это хороший выбор и одна из эффективных мер в рамках проекта «Профессионалитет».
Данный проект, который начали в 2022 году, помогает соединить потребности предприятий с возможностями среднего профессионального образования. Цель — развивать экономику страны и обеспечивать кадрами различные отрасли.
Ранее на совещании в Кремле министр просвещения РФ Сергей Кравцов подвёл итоги проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Он отметил, что экзамены прошли успешно, без серьёзных происшествий, а безопасность участников была полностью обеспечена. Особое внимание было уделено поддержанию порядка и устранению возможных рисков.