Чернышенко раскрыл, сколько девятиклассников предпочли обучение в колледжах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что 62% девятиклассников решили поступить в колледжи. Он отметил, что это хороший выбор и одна из эффективных мер в рамках проекта «Профессионалитет».

Данный проект, который начали в 2022 году, помогает соединить потребности предприятий с возможностями среднего профессионального образования. Цель — развивать экономику страны и обеспечивать кадрами различные отрасли.