Министр просвещения отчитался перед Путиным об отсутствии серьёзных инцидентов на ЕГЭ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на совещании в Кремле подвёл итоги проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. По его словам, на экзамене была обеспечена безопасность, а серьёзных происшествий на этот раз выявлено не было.

По его словам, период экзаменов прошёл гладко и без значительных инцидентов. Особое внимание уделялось обеспечению порядка и защите участников от любых рисков.

«Спокойно прошёл единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Каких-то серьёзных происшествий не было. Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание», — отметил министр.