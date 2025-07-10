Министр просвещения отчитался перед Путиным об отсутствии серьёзных инцидентов на ЕГЭ
Кравцов: ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году прошли без серьёзных инцидентов
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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на совещании в Кремле подвёл итоги проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. По его словам, на экзамене была обеспечена безопасность, а серьёзных происшествий на этот раз выявлено не было.
По его словам, период экзаменов прошёл гладко и без значительных инцидентов. Особое внимание уделялось обеспечению порядка и защите участников от любых рисков.
«Спокойно прошёл единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Каких-то серьёзных происшествий не было. Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание», — отметил министр.
Ранее на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора рассказал об итогах ОГЭ и ЕГЭ в этом году. По его словам, на этот раз из аудиторий за нарушения были удалены около 600 выпускников. При этом 189 из них попытались списать, использовав телефоны. Тем не менее Кравцов отмечает, что всё прошло на высоком уровне.