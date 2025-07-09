В Петербурге студенты собрали на выпускной 7 млн рублей, но деньги внезапно исчезли

Руководство Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) заявило, что держит руку на пульсе в связи с исчезновением средств, собранных студентами на выпускной вечер, и сообщило о готовности предоставить юридическую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщили в ректорате учебного заведения.

Несмотря на то, что администрация университета не была вовлечена в процесс организации предстоящего выпускного вечера, она осведомлена о возникшей ситуации и готова предоставить необходимую юридическую помощь студентам, сообщили в вузе.

В ректорате добавили, что инцидент с организацией выпускного может послужить стимулом для переоценки подходов к проведению подобных торжеств в будущем. Возникшая ситуация продемонстрировала, что студенты, занимающиеся сбором средств самостоятельно, нуждаются в содействии со стороны университетской администрации.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили РИА Новости, что на данный момент заявлений в полицию по поводу пропажи денег, предназначенных для выпускного в СПбГПМУ, не поступало.

Накануне ряд средств массовой информации и Telegram-каналов распространили информацию о том, что проведение выпускного вечера студентов СПбГПМУ оказалось под вопросом из-за исчезновения денег, собранных для этой цели. По данным интернет-издания «Фонтанка», речь идёт о сумме около 7 миллионов рублей, само торжество запланировано на 12 июля.