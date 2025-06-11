В России призвали ввести систему для распорядка дня школьников

Необходимо разработать систему организации дня для российских школьников, обеспечивающую сбалансированное распределение времени на различные виды деятельности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме.

«Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы. — Прим. Life.ru), нам нужна система формирования распорядка дня школьника», — заявил Чернышенко.

Согласно заявлению вице-премьера, разрабатываемая система позволит получить полную картину занятости школьников, принимая во внимание не только учебное время, но и посещение дополнительных секций и выполнение домашних заданий. Чернышенко подчеркнул необходимость гармоничного распределения времени ребёнка, по аналогии со сбалансированным питанием.