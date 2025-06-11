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11 июня, 14:50

В России призвали ввести систему для распорядка дня школьников

Чернышенко: Следует сформировать систему распорядка дня российского школьника

Обложка © Shuuterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Обложка © Shuuterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Необходимо разработать систему организации дня для российских школьников, обеспечивающую сбалансированное распределение времени на различные виды деятельности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме.

«Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы. — Прим. Life.ru), нам нужна система формирования распорядка дня школьника»,заявил Чернышенко.

Согласно заявлению вице-премьера, разрабатываемая система позволит получить полную картину занятости школьников, принимая во внимание не только учебное время, но и посещение дополнительных секций и выполнение домашних заданий. Чернышенко подчеркнул необходимость гармоничного распределения времени ребёнка, по аналогии со сбалансированным питанием.

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Ранее Life.ru сообщал, что с сентября 2026 года российские школьники начнут учиться по единому расписанию. Предполагается, что этот метод поможет более точно контролировать нагрузку на преподавателей и объём учебного материала для каждого класса.

Мария Любицкая
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