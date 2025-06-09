Российским школьникам станут меньше задавать на дом

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнут действовать новые нормы домашних заданий, контрольных и практических работ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С этого года вступает в силу приказ № 704, который регламентирует календарно-урочное планирование, в том числе количество часов, отведённых на изучение каждого предмета. Также документ нормирует число контрольных и проверочных работ, а также домашних заданий», — сказал министр на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы.

В документе также прописано расписание занятий, количество часов по каждому предмету и объём проверочных и домашних работ. Эти меры направлены на снижение учебной нагрузки и стресса у учащихся. Министр отметил, что нормы согласованы с Роспотребнадзором, и призвал все регионы учитывать эти требования при организации обучения в школах.