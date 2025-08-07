Приговор Гуцул
7 августа, 07:55

В Минпросвещения сочли антиконституционным идею о платном обучении иностранцев в школах

Минпросвещения: Платное обучение иностранцев в школах противоречит конституции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Нельзя заставлять детей мигрантов платить за школьное обучение их детей с первого по одиннадцатый класс, так как это противоречит основам Конституции РФ. Об этом заявил руководитель департамента государственной политики в сфере общего и дошкольного образования Министерства просвещения Александр Реут.

По его словам, законодательство гарантирует равный доступ к образованию всем, кто находится на территории страны — как гражданам России, так и иностранцам.

«У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — отметил он в беседе с TАСС.

В России могут сделать платным обучение детей-иностранцев в 10-11 классах

Ранее власти Республики Кыргызстан предложили тестировать на знание русского языка детей трудовых мигрантов, которые намерены ехать в Россию на заработки. Также им будут проводить медицинский осмотр, снимать отпечатки и делать фотографии.

