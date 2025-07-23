Киргизия предложила тестировать русский язык у детей мигрантов до выезда в Россию
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Киргизские власти предложили ввести тестирование на знание русского языка для детей трудовых мигрантов, собирающихся переехать в Россию. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Киргизии Алмаза Имангазиева с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым.
«Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования в высших учебных заведениях Кыргызской Республики», – сообщили в пресс-службе МИД республики.
В ходе переговоров дипломаты рассмотрели вопросы, касающиеся предварительных процедур для граждан Киргизии, планирующих поездку в Россию, включая фотографирование, снятие отпечатков пальцев и медицинский осмотр. Также обсуждались вопросы урегулирования правового статуса мигрантов, внесенных в российский реестр лиц, находящихся под контролем.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который освобождает часть иностранных работников от сдачи экзамена на знание русского языка. Речь идёт о мигрантах, трудящихся по квотам правительства. Согласно пояснительной записке, эта мера позволит ускорить процесс привлечения квалифицированных кадров из-за рубежа.