В России освободят часть мигрантов от экзамена на знание русского языка

На пленарном заседании Государственной думы в третьем, окончательном, чтении принят законопроект, освобождающий иностранных работников, трудящихся по квотам правительства, от необходимости подтверждать владение русским языком при подаче заявления на разрешение на работу.

Документ предусматривает отмену требований по знанию русского языка, истории страны и основ российского законодательства для иностранцев, оформляющих разрешение на работу в рамках установленной правительственной квоты. Согласно пояснительной записке, эта мера позволит ускорить процесс привлечения квалифицированных кадров из-за рубежа, что повысит удовлетворение потребностей отечественной экономики, в том числе при реализации масштабных инвестиционных проектов.

Кроме того, законопроект предусматривает продление срока действия документов о владении русским языком для специалистов, работающих по утверждённым Минтрудом профессиям, что способствует более плавной адаптации мигрантов в России. В ГД считают, что текущие проблемы миграционной политики связаны с неэффективным формированием квот и списков профессий, а также с тем, что выделяемые квоты часто остаются невостребованными.