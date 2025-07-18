В России решили освободить ряд мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку

Госдума в ходе второго чтения одобрила законопроект, который предусматривает освобождение некоторых мигрантов от необходимости сдавать экзамен по русскому языку. Об этом пишут «Ведомости».

Воробьёв сообщил об эксперименте в Подмосковье с мигрантами без знания русского

Воробьёв сообщил об эксперименте в Подмосковье с мигрантами без знания русского

Ранее посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев призвал упростить доступ к образованию для детей мигрантов. Он предложил российским властям ввести преференции при их зачислении в учебные заведения и сдаче экзаменов по русскому языку. Дипломат напомнил, что русский язык в Кыргызстане имеет конституционный статус официального и служит важным средством межнационального общения.