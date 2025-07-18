В России решили освободить ряд мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку
ГД одобрила законопроект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому
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Госдума в ходе второго чтения одобрила законопроект, который предусматривает освобождение некоторых мигрантов от необходимости сдавать экзамен по русскому языку. Об этом пишут «Ведомости».
В связи с нехваткой кадров на рынке труда планируется привлечение квалифицированных иностранных рабочих из визовых стран, обладающих дефицитными специальностями. В первую очередь речь идёт о монтажниках, строителях, специалистах в области металлообработки и машиностроения, а также операторах и машинистах оборудования.
Параллельно с этим, среди востребованных профессий значится около четырёх тысяч квот для медицинских работников, примерно 1,6 тысячи для продавцов и демонстраторов товаров, а также около 4,4 тысячи для водителей и машинистов подвижного оборудования.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одобренный законопроект предусматривает освобождение мигрантов, приезжающих в Россию для работы врачами и продавцами, от экзамена по русскому языку. По его мнению, в текущей редакции законопроект может привести к тому, что на эти востребованные позиции «по льготным условиям хлынут» иностранцы, не владеющие русским языком и не знающие российских законов.
Ранее посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев призвал упростить доступ к образованию для детей мигрантов. Он предложил российским властям ввести преференции при их зачислении в учебные заведения и сдаче экзаменов по русскому языку. Дипломат напомнил, что русский язык в Кыргызстане имеет конституционный статус официального и служит важным средством межнационального общения.