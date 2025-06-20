Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 08:45

Киргизия просит Россию о языковых льготах для детей мигрантов

Посол Киргизии попросил упростить изучение русского в РФ для детей мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Посол Республики Кыргызстан в России Кубанычбек Боконтаев выступил с инициативой упрощённого подхода к детям трудовых мигрантов из своей страны. На полях Петербургского международного экономического форума дипломат призвал российских партнёров рассмотреть возможность предоставления преференций при их зачислении в учебные заведения и прохождении экзаменов по русскому языку.

«Мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — сказал посол на форуме.

Боконтаев подчеркнул, что русский язык имеет статус официального в Кыргызской Республике и закреплен в её Конституции как важнейшее средство межнационального общения. Подавляющее большинство населения, включая подрастающее поколение, уверенно владеет им.

В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов
В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов

Ранее в Госдуме заявили, что воспитывать детей мигрантов и обучать их русскому языку нужно в российских школах. По словам депутата Затулина, в противном случае ребятишки будут попадать в секты, слоняться по улицам или рынкам, что в итоге не приведёт ни к чему хорошему.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Киргизия
  • ПМЭФ
  • ПМЭФ-2025
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar