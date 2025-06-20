Киргизия просит Россию о языковых льготах для детей мигрантов
Посол Киргизии попросил упростить изучение русского в РФ для детей мигрантов
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Посол Республики Кыргызстан в России Кубанычбек Боконтаев выступил с инициативой упрощённого подхода к детям трудовых мигрантов из своей страны. На полях Петербургского международного экономического форума дипломат призвал российских партнёров рассмотреть возможность предоставления преференций при их зачислении в учебные заведения и прохождении экзаменов по русскому языку.
«Мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — сказал посол на форуме.
Боконтаев подчеркнул, что русский язык имеет статус официального в Кыргызской Республике и закреплен в её Конституции как важнейшее средство межнационального общения. Подавляющее большинство населения, включая подрастающее поколение, уверенно владеет им.
Ранее в Госдуме заявили, что воспитывать детей мигрантов и обучать их русскому языку нужно в российских школах. По словам депутата Затулина, в противном случае ребятишки будут попадать в секты, слоняться по улицам или рынкам, что в итоге не приведёт ни к чему хорошему.