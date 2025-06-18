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18 июня, 12:37

Депутат Затулин предложил принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин раскритиковал предложение об ограничении доступа в школы детям мигрантов, слабо владеющим русским языком.

«Это заблуждение ума как минимум. Потому что на самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах, и воспитывать их надо там», заявил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик добавил, что в противном случае дети мигрантов будут воспитываться в сектах, на улице или вообще на рынках. Иностранные подростки могут столкнуться с психологическими проблемами, что зачастую приводит к преступлениям.

В России только 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку
В России только 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Ранее заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, в России наблюдается проблема с вовлечением детей мигрантов в образовательный процесс. Хотя общее количество несовершеннолетних иностранцев в стране постепенно сокращается и составляет более 638 тысяч, значительная их часть, по оценкам Зубова, возможно, не посещает школу. Также отмечается, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, обязывающий образовательные учреждения передавать информацию о детях мигрантов в МВД.

Алиса Хуссаин
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