Депутат Затулин предложил принимать в школы детей мигрантов без знания русского
Обложка © Life.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин раскритиковал предложение об ограничении доступа в школы детям мигрантов, слабо владеющим русским языком.
«Это заблуждение ума как минимум. Потому что на самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах, и воспитывать их надо там», — заявил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политик добавил, что в противном случае дети мигрантов будут воспитываться в сектах, на улице или вообще на рынках. Иностранные подростки могут столкнуться с психологическими проблемами, что зачастую приводит к преступлениям.
Ранее заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, в России наблюдается проблема с вовлечением детей мигрантов в образовательный процесс. Хотя общее количество несовершеннолетних иностранцев в стране постепенно сокращается и составляет более 638 тысяч, значительная их часть, по оценкам Зубова, возможно, не посещает школу. Также отмечается, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, обязывающий образовательные учреждения передавать информацию о детях мигрантов в МВД.