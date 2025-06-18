Депутат Затулин предложил принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин раскритиковал предложение об ограничении доступа в школы детям мигрантов, слабо владеющим русским языком.

«Это заблуждение ума как минимум. Потому что на самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах, и воспитывать их надо там», — заявил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».