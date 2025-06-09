Полиции разрешат обмениваться со школами данными о мигрантах и их детях с 1 сентября

Российские депутаты изучат законопроект, согласно которому сведения о мигрантах и их детях на территории нашей страны будут отправляться в МВД, сообщает пресс-служба Госдумы. Согласно проекту, новые меры помогут предотвратить попадание несовершеннолетних приезжих в преступную среду.

«На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики... Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов», — отметили в Госдуме.

В случае принятия закона в МВД будут отправляться персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестов, информация о зачислении в школу и возможном отчислении. А полиция будет сообщать Минпросвещения о постановке их на миграционный учёт. В ГД подчеркнули, что новые меры в отношении приезжих уже дают первые позитивные результаты. Предполагается, что нововведения снизят уровень преступности и помогут усилить контроль за прибывающими в нашу страну иностранцами. Они могут заработать уже с нового учебного года – 1 сентября.