В МВД рассказали о сотнях тысяч детей мигрантов, которые не ходят в школу в России
Замглавы МВД Зубов: В РФ значительная часть детей мигрантов не ходит в школу
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Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что значительное число детей мигрантов в России не учится. В стране насчитывается более 638 тысяч несовершеннолетних приезжий, и их количество постепенно снижается.
По словам Зубова, хотя утверждение, что большая часть из них не учится, может быть преувеличением, «наверное, около половины действительно находятся вне образовательного процесса».
«Всего в Российской Федерации находится 638174 несовершеннолетних ребёнка (мигрантов — Прим. Life.ru), количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается », — сказал Зубов, отвечая на вопрос в Госдуме.
А в Москве проживает 80282 несовершеннолетних иностранца, из которых лишь 25 тысяч посещают учебные заведения, рассказал Зубов.
Ранее Life.ru сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает региональные и муниципальные органы образования передавать в МВД информацию о детях мигрантов. В эту информацию будут входить персональные данные детей и их родителей, результаты тестов, данные о зачислении и отчислении из учебных заведений, а также сведения об обращениях иностранных граждан в образовательные организации.