В МВД рассказали о сотнях тысяч детей мигрантов, которые не ходят в школу в России

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что значительное число детей мигрантов в России не учится. В стране насчитывается более 638 тысяч несовершеннолетних приезжий, и их количество постепенно снижается.

По словам Зубова, хотя утверждение, что большая часть из них не учится, может быть преувеличением, «наверное, около половины действительно находятся вне образовательного процесса».

«Всего в Российской Федерации находится 638174 несовершеннолетних ребёнка (мигрантов — Прим. Life.ru), количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается », — сказал Зубов, отвечая на вопрос в Госдуме.

А в Москве проживает 80282 несовершеннолетних иностранца, из которых лишь 25 тысяч посещают учебные заведения, рассказал Зубов.