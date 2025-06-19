В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов
МВД: За 2024 год в Россию приехали более 6 млн мигрантов
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В 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — заявила Казакова в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».
По данным МВД, представленным на форуме, основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).
Ранее Life.ru сообщал, что в России могут начать выдворять родственников мигрантов, совершивших преступление на территории РФ. Лидер партии и руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов выступил инициатором законопроекта. Он выразил уверенность, что принятие этого закона позволит решить затянувшиеся проблемы в области миграционной политики и улучшит криминогенную ситуацию в стране.