В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов

В 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — заявила Казакова в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».

По данным МВД, представленным на форуме, основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).