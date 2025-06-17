В России хотят выдворять семьи нарушивших закон мигрантов

В России могут начать выдворять родственников мигрантов, совершивших преступление на территории РФ. Соответствующих законопроект внесут депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» в нижнюю палату парламента.

«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)», — передаёт пояснительную записку к проекту РИА «Новости».

Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. По его мнению, законопроект в случае принятия позволит «решить многие застарелые проблемы миграционной политики» и снизить в стране уровень преступности.

Миронов заявил, что нарушение законов со стороны мигрантов свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. Он также уверен, что родственники нарушителей знают, какой образ жизни ведут их близкие. И за это должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в РФ.

Политик полагает, что в этом случае родные мигрантов будут лучше следить друг за другом. Вместе с тем Миронов предложил сделать так, чтобы граждане республик при пересечении границы платили специальный сбор. В случае необходимости средства будут направлены на то, чтобы оплатить высылку их родственников. Тем самым России не придётся оплачивать депортацию.