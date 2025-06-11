В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами

Депутаты от фракции ЛДПР готовят пакет новых законопроектов, которые касаются порядка проживания мигрантов и контроля за въездом иностранцев в Россию. Одной из инициатив предлагается ограничить площадь жилья, приходящуюся на каждого зарегистрированного мигранта в квартирах и хостелах, особенно в многоквартирных домах. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

«Сейчас нужно решать проблемы не только с «резиновыми» квартирами, но и с »резиновыми« хостелами, особенно в многоквартирных домах. Ведь в нежилых помещениях такого дома, к примеру на 500 квартир, сегодня может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов, что, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома», — заявил Слуцкий.

Кроме того, разрабатывается законопроект, предусматривающий обязательную дактилоскопию и фотографирование всех иностранных граждан при пересечении российской границы, независимо от цели и срока пребывания, а также от наличия визы.