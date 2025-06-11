В МИД Узбекистана обеспокоились проверками сограждан на территории России

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило серьёзную обеспокоенность в связи с участившимися проверками своих граждан в России. Представитель ведомства Ахрор Бурханов заявил, что посольство среднеазиатской республики уже направило ноту в МИД РФ, указав на нарушения прав узбекских мигрантов.

На ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции, прошедшей во вторник, 10 июня, узбекские дипломаты подняли вопрос о якобы неправомерных проверках и грубом обращении с гражданами Узбекистана, которые приехали в Россию.

«Мы выразили свою озабоченность по поводу сообщений о случаях неуважения и нарушений прав наших сограждан», – написал Бурханов в телеграм-канале.

МИД Узбекистана потребовал от российских властей разъяснений по сложившейся ситуации и правовой оценки действий силовых структур.