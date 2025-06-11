В МИД Узбекистана обеспокоились проверками сограждан на территории России
МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан в России
В Узбекистане обеспокоились проверками сограждан в России. Обложка © Telegram / Tashqi ishlar vazirligi
Министерство иностранных дел Узбекистана выразило серьёзную обеспокоенность в связи с участившимися проверками своих граждан в России. Представитель ведомства Ахрор Бурханов заявил, что посольство среднеазиатской республики уже направило ноту в МИД РФ, указав на нарушения прав узбекских мигрантов.
На ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции, прошедшей во вторник, 10 июня, узбекские дипломаты подняли вопрос о якобы неправомерных проверках и грубом обращении с гражданами Узбекистана, которые приехали в Россию.
«Мы выразили свою озабоченность по поводу сообщений о случаях неуважения и нарушений прав наших сограждан», – написал Бурханов в телеграм-канале.
МИД Узбекистана потребовал от российских властей разъяснений по сложившейся ситуации и правовой оценки действий силовых структур.
Ранее Life.ru писал, что жителю Узбекистана дали срок за участие в СВО. В рядах военизированной группировке мужчина получил российское гражданство, но узбекские силовики задержали его во время визита на родину.