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10 июня, 21:03

В МИД Узбекистана обеспокоились проверками сограждан на территории России

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан в России

В Узбекистане обеспокоились проверками сограждан в России. Обложка © Telegram / Tashqi ishlar vazirligi

В Узбекистане обеспокоились проверками сограждан в России. Обложка © Telegram / Tashqi ishlar vazirligi

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило серьёзную обеспокоенность в связи с участившимися проверками своих граждан в России. Представитель ведомства Ахрор Бурханов заявил, что посольство среднеазиатской республики уже направило ноту в МИД РФ, указав на нарушения прав узбекских мигрантов.

На ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции, прошедшей во вторник, 10 июня, узбекские дипломаты подняли вопрос о якобы неправомерных проверках и грубом обращении с гражданами Узбекистана, которые приехали в Россию.

«Мы выразили свою озабоченность по поводу сообщений о случаях неуважения и нарушений прав наших сограждан», – написал Бурханов в телеграм-канале.

МИД Узбекистана потребовал от российских властей разъяснений по сложившейся ситуации и правовой оценки действий силовых структур.

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Ранее Life.ru писал, что жителю Узбекистана дали срок за участие в СВО. В рядах военизированной группировке мужчина получил российское гражданство, но узбекские силовики задержали его во время визита на родину.

Юния Ларсон
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