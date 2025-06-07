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7 июня, 10:40

Житель Узбекистана получил срок за службу в ЧВК «Вагнер»

Жителю Узбекистана дали 5 лет ограничения свободы за службу в ЧВК «Вагнер»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

В Узбекистане вынесли приговор 25-летнему уроженцу города Ангрена, который служил в составе ЧВК «Вагнер». Его приговорили к пяти годам ограничения свободы.

Детали приговора, полученные РИА «Новости», указывают на то, что в июле 2020 года молодой мужчина прибыл в Самарскую область на заработки, а в марте 2022 года был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Уроженец Узбекистана прошёл обучение, участвовал в боевых действиях, был награждён и получил российское гражданство.

В октябре 2024 года, вернувшись на родину, он был задержан местными правоохранительными органами.

«Признать У.М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (Наёмничество) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 УК Республики Узбекистан (Назначение более мягкого наказания)», — гласит приговор.

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Ранее сообщалось об аналогичном случае. Гражданина Узбекистана 1975 года рождения приговорили к тюремному сроку за участие в боевых действиях на территории другого государства в составе ЧВК «Вагнер». Срок наказания составил пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ольга Сливченко
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