Житель Узбекистана получил срок за службу в ЧВК «Вагнер»

В Узбекистане вынесли приговор 25-летнему уроженцу города Ангрена, который служил в составе ЧВК «Вагнер». Его приговорили к пяти годам ограничения свободы.

Детали приговора, полученные РИА «Новости», указывают на то, что в июле 2020 года молодой мужчина прибыл в Самарскую область на заработки, а в марте 2022 года был осужден на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Находясь в местах лишения свободы, он принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Уроженец Узбекистана прошёл обучение, участвовал в боевых действиях, был награждён и получил российское гражданство.

В октябре 2024 года, вернувшись на родину, он был задержан местными правоохранительными органами.

«Признать У.М., 2000 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (Наёмничество) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с применением статьи 57 УК Республики Узбекистан (Назначение более мягкого наказания)», — гласит приговор.