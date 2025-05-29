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29 мая, 11:16

Суд в Узбекистане приговорил мужчину к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер»

Суд. Обложка © Freepik

Суд. Обложка © Freepik

В Узбекистане 50-летнего мужчину приговорили к тюремному заключению за участие в военных действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Решение было принято Янгиюльским городским судом по уголовным делам. Обвиняемый также признан виновным в незаконном хранении наркотиков, что стало основанием для назначения наказания по совокупности преступлений, об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно приговору, А.М. был признан виновным по статьям о наёмничестве и незаконном хранении наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц с отбыванием в колонии общего режима.

По материалам дела, в сентябре 2022 года житель Янгиюля уехал в Россию на заработки, где вступил в ЧВК «Вагнер», прошёл военную подготовку и участвовал в боевых действиях на Украине. После получения ранения он проходил лечение в Донецке и Москве, а затем вернулся на родину в марте 2023 года. В феврале 2025 года его задержала полиция по подозрению в хранении наркотиков.

Судья учёл раскаяние обвиняемого и признание вины. Максимальное наказание за участие в вооружённом конфликте за границей согласно уголовному кодексу Узбекистана составляет 10 лет.

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Ранее жителя Узбекистана осудили на 4 года за службу по контракту в России. Согласно материалам дела, 20-летний молодой человек уехал в Санкт-Петербург в поисках заработка в феврале 2024 года, а в июне того же года подписал контракт на годовую военную службу. В процессе сборов под Луганском он получил ранения и, после лечения в госпитале, самовольно покинул воинскую часть. В феврале 2025 года он вернулся на родину и сдался властям.

Анастасия Никонорова
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