Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку воевать на стороне ВСУ

Житель Нижегородской области был осуждён на 12 лет за государственную измену. Мужчина планировал воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) против России, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Нижегородца задержали ещё в 2023 году при попытке выезда на территорию Украины. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли военно-тактическое обмундирование и холодное оружие. У мужчины также имелись документы, которые указывали на то, что он собирался участвовать в боевых действиях против Армии России.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Государственная измена». Преступник был приговорён к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся восемь — в исправительной колонии строгого режима.