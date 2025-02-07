Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку воевать на стороне ВСУ
ФСБ: Нижегородец осуждён на 12 лет за попытку воевать на стороне Украины
Житель Нижегородской области был осуждён на 12 лет за государственную измену. Мужчина планировал воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) против России, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Нижегородца задержали ещё в 2023 году при попытке выезда на территорию Украины. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли военно-тактическое обмундирование и холодное оружие. У мужчины также имелись документы, которые указывали на то, что он собирался участвовать в боевых действиях против Армии России.
Были возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Государственная измена». Преступник был приговорён к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся восемь — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Казани будут судить подростка за госизмену и передачу информации Украине. 17-летний юноша летом 2023 года начал контактировать в Сети с представителями украинской террористической организации. Парень за деньги передавал информацию об объектах в городе.
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