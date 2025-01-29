Учительницу русского языка из ДНР приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

Учительницу из донецкой Горловки осудили на 11 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила прокуратура республики. Работая преподавательницей русского языка в школе, она собирала сведения о российских военных для украинских спецслужб.

«В суде установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из школ города, путём наблюдения осуществила сбор информации о количестве и месте расположения военнослужащих Вооружённых сил РФ, находившихся на лечении в военном госпитале», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, эти сведения могли быть применены для атак на позиции российских Вооружённых сил. Также отмечается, что женщина не вызывала подозрений у окружающих.