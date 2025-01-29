Учительницу русского языка из ДНР приговорили к 11 годам колонии за шпионаж
Учительницу из донецкой Горловки осудили на 11 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила прокуратура республики. Работая преподавательницей русского языка в школе, она собирала сведения о российских военных для украинских спецслужб.
«В суде установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из школ города, путём наблюдения осуществила сбор информации о количестве и месте расположения военнослужащих Вооружённых сил РФ, находившихся на лечении в военном госпитале», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, эти сведения могли быть применены для атак на позиции российских Вооружённых сил. Также отмечается, что женщина не вызывала подозрений у окружающих.
Ранее Life.ru сообщал, что 62-летняя пенсионерка из ЛНР была осуждена на 15 лет тюрьмы за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Она передавала данные своему сыну, который жил в Эстонии, а он, в свою очередь, делился этой информацией с украинскими представителями. Подсудимая признала свою вину.
Life.ru / Шедеврум