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Регион
29 января, 18:03

Учительницу русского языка из ДНР приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

Учительницу из донецкой Горловки осудили на 11 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила прокуратура республики. Работая преподавательницей русского языка в школе, она собирала сведения о российских военных для украинских спецслужб.

«В суде установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из школ города, путём наблюдения осуществила сбор информации о количестве и месте расположения военнослужащих Вооружённых сил РФ, находившихся на лечении в военном госпитале», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, эти сведения могли быть применены для атак на позиции российских Вооружённых сил. Также отмечается, что женщина не вызывала подозрений у окружающих.

Россиянин получил 5 лет за слив информации о военных объектах украинской разведке
Россиянин получил 5 лет за слив информации о военных объектах украинской разведке

Ранее Life.ru сообщал, что 62-летняя пенсионерка из ЛНР была осуждена на 15 лет тюрьмы за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Она передавала данные своему сыну, который жил в Эстонии, а он, в свою очередь, делился этой информацией с украинскими представителями. Подсудимая признала свою вину.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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