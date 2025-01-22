Пенсионерка из ЛНР промышляла шпионажем для Украины через сына и получила 15 лет тюрьмы
Жительницу ЛНР осудили на 15 лет за шпионаж для украинских спецслужб
Пенсионерку приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Луганской Народной Республики, 62-летняя Елена Григоренко передавала информацию своему сыну, проживавшему на территории Эстонии, а тот, в свою очередь, связывался с представителями украинской стороны.
Кадры задержания шпионки. Видео © Telegram / Прокуратура ЛНР
«В ходе телефонных разговоров с сыном, находящимся в Эстонской Республике, она сообщала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных. При этом, заведомо зная, что впоследствии молодой человек передаст их украинским спецслужбам. Информация была достоверной и могла быть использована против ВС РФ», — говорится в сообщении.
Свою вину подсудимая признала. В ходе рассмотрения всех деталей дела Григоренко приговорили к 15 годам заключения.
Ранее сообщалось, что жителя Оренбурга приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб США. Мужчина отправлял представителям ФБР персональные данные российских военных.
freepik / Racool_studio