Оренбуржца приговорили почти к 20 годам за шпионаж в пользу США

Мужчину из Оренбурга приговорили к 19 годам заключения по обвинению в госизмене. Он отправлял ФБР личные данные российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вынесен обвинительный приговор жителю Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в ЦОС.