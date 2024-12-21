Оренбуржца приговорили почти к 20 годам за шпионаж в пользу США
Житель Оренбурга осуждён на 19 лет за передачу ФБР данных военнослужащих РФ
Мужчину из Оренбурга приговорили к 19 годам заключения по обвинению в госизмене. Он отправлял ФБР личные данные российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Вынесен обвинительный приговор жителю Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в ЦОС.
Недавно житель Камчатского края был осуждён на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. По данным пресс-службы ФСБ региона, россиянин после начала спецоперации добровольно отправлял спецслужбам Украины сведения о российских Вооружённых силах.
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