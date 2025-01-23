Россиянин получил 5 лет за слив информации о военных объектах украинской разведке

Житель Алтайского края получил пять лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу им информации об объектах, расположенных на территории региона. Об этом сообщили в пресс-служб УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования было установлено, что 41-летний мужчина, не поддерживающий специальную военную операцию, через мессенджеры поддерживал связь с представителями украинских спецслужб. За вознаграждение житель Алтайского края предоставлял украинской разведке данные о военных объектах, расположенных на территории субъекта, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны, подрывая тем самым безопасность страны.

О своей связи с представителями иностранных спецслужб гражданин никому не сообщал в целях конспирации. Однако тайна мужчины всё же была раскрыта, в результате чего на него возбудили уголовное дело по статье за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).

«Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.