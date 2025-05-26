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26 мая, 08:55

В Узбекистане осудили мужчину за службу по контракту в России

Жителя Узбекистана осудили на 4 года за службу по контракту в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Суд в Узбекистане вынес приговор 20-летнему местному жителю, который был осуждён на четыре года ограничения свободы за участие в военной службе по контракту с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст приговора.

Согласно материалам дела, молодой человек уехал в Санкт-Петербург в поисках заработка в феврале 2024 года, а в июне того же года подписал контракт на годовую военную службу. В процессе сборов под Луганском он получил ранения и, после лечения в госпитале, самовольно покинул воинскую часть. В феврале 2025 года он вернулся на родину и сдался властям.

Суд признал И.Ж., родившегося в 2005 году, виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, касающейся наёмничества. В приговоре указано, что ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года.

При вынесении решения суд учёл сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие у него судимости и другие смягчающие обстоятельства. Согласно узбекскому законодательству, статья о наёмничестве предусматривает более суровые наказания — от пяти до десяти лет лишения свободы для тех, кто участвует в вооружённых конфликтах или военных действиях на стороне иностранного государства.

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Оксана Попова
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