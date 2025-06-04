В ХМАО сняли с должности депутата, назвавшего Югру «исторической родиной» мигрантов из Узбекистана

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) разгорелся скандал вокруг высказываний парламентария региональной думы Таги-заде Халида Боюкага оглы. На внеочередном заседании парламента депутата лишили должности заместителя председателя Комитета по социальному развитию после его заявлений о мигрантах.

Конфликт начался из-за выступления депутата 29 мая, где он связал миграционные процессы из Узбекистана с исторической принадлежностью части территории Югры к Сибирскому ханству. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны коллег.

«Считаю, что депутат Таги-заде своей репликой не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанёс репутационный вред органу государственной власти», — написал по этому поводу в телеграм-канале председатель региональной думы Борис Хохряков.

Парламентарии приняли решение освободить Таги-заде от должности, объявить ему публичное порицание и потребовать принести извинения. Одновременно в прокуратуру был направлен запрос о проверке высказываний на предмет возможного экстремизма. Примечательно, что сам депутат отсутствовал на заседании, находясь в отпуске.

В КПРФ пояснили, что Таги-заде был исключён из партии несколько лет назад. На своей странице в соцсети политик принёс извинения, подчеркнув, что его слова были предположением, а не категоричным утверждением. Этот инцидент стал первым в истории думы Югры случаем применения таких мер к депутату за высказывания.