Российский депутат признался, что насмерть сбил мотоциклиста
Депутат Курганской думы Алейников признался в смертельном ДТП с мотоциклистом
Депутат Курганской областной думы, Владимир Алейников, заявил о своей причастности к смертельному ДТП на трассе Р-254 «Иртыш». По словам Алейникова, трагедия произошла во время перестроения: он не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
Депутат Курганской области Алейников признался в смертельном ДТП с мотоциклистом. Видео © Курганская областная дума
Мотоциклист, которого позднее идентифицировали как Вячеслава Журкевича, был экстренно госпитализирован, но скончался от полученных травм.
Алейников выразил глубокие соболезнования семье погибшего и взял на себя обязательства по организации похорон. Курганская областная дума также присоединилась к соболезнованиям.
«Я приношу свои соболезнования родным и близким Вячеслава Журкевича, все расходы по организации похорон я беру на себя», — сказал Алейников.
Ранее ДТП с участием мотоциклиста произошло в Петербурге. Авария случилась на перекрёстке улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. Водитель Rolls-Royce, нарушая ПДД при развороте, столкнулся с мотоциклом Harley и наехал на 35-летнего мотоциклиста. Полиция задержала мужчину. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.
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