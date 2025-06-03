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Регион
3 июня, 18:58

Российский депутат признался, что насмерть сбил мотоциклиста

Депутат Курганской думы Алейников признался в смертельном ДТП с мотоциклистом

Депутат Курганской областной думы, Владимир Алейников, заявил о своей причастности к смертельному ДТП на трассе Р-254 «Иртыш». По словам Алейникова, трагедия произошла во время перестроения: он не заметил мотоциклиста, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Депутат Курганской области Алейников признался в смертельном ДТП с мотоциклистом. Видео © Курганская областная дума

Мотоциклист, которого позднее идентифицировали как Вячеслава Журкевича, был экстренно госпитализирован, но скончался от полученных травм.

Алейников выразил глубокие соболезнования семье погибшего и взял на себя обязательства по организации похорон. Курганская областная дума также присоединилась к соболезнованиям.

«Я приношу свои соболезнования родным и близким Вячеслава Журкевича, все расходы по организации похорон я беру на себя», — сказал Алейников.

В Петербурге мотоциклист скончался после столкновения с полицейской машиной
В Петербурге мотоциклист скончался после столкновения с полицейской машиной

Ранее ДТП с участием мотоциклиста произошло в Петербурге. Авария случилась на перекрёстке улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. Водитель Rolls-Royce, нарушая ПДД при развороте, столкнулся с мотоциклом Harley и наехал на 35-летнего мотоциклиста. Полиция задержала мужчину. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

Обложка © Курганская областная дума

Анастасия Никонорова
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