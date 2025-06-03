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Регион
3 июня, 16:03

В Петербурге задержали бизнесмена, переехавшего байкера на Rolls-Royce

МВД: В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен, сбивший байкера на Rolls-Royce

Мотоцикл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Nalbantjan

Мотоцикл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Nalbantjan

В Санкт-Петербурге задержали водителя Rolls-Royce, который наехал на байкера. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошёл на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. Водитель Rolls-Royce, выполняя разворот с нарушением правил дорожного движения, столкнулся с мотоциклом Harley и наехал на 35-летнего байкера.

«Сегодня подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Против водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения ПДД;

Хотя полиция не раскрывает личные данные водителя, источник РИА «Новости» сообщил, что это местный житель – 37-летний предприниматель Сергей Сосарев.

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Напомним, что ранее СК возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоцикла. Инцидент произошёл 1 июня, когда 37-летний водитель внедорожника из крайнего ряда попытался развернуться через двойную сплошную линию разметки. По предварительным данным, автомобилист не заметил мотоциклиста, что привело к столкновению.

Анастасия Никонорова
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