В Петербурге задержали бизнесмена, переехавшего байкера на Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге задержали водителя Rolls-Royce, который наехал на байкера. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, инцидент произошёл на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. Водитель Rolls-Royce, выполняя разворот с нарушением правил дорожного движения, столкнулся с мотоциклом Harley и наехал на 35-летнего байкера.

«Сегодня подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Против водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения ПДД;

Хотя полиция не раскрывает личные данные водителя, источник РИА «Новости» сообщил, что это местный житель – 37-летний предприниматель Сергей Сосарев.