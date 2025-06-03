В России предложили разрешить мотоциклистам использовать выделенки для общественного транспорта

В России предложили разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, чтобы снизить напряжённость с автомобилистами в междурядье. Как сообщает SHOT, с такой инициативой Национальный автомобильный союз обратился в МВД.

В организации отметили, что количество аварий с участием мотоциклистов растёт второй год подряд, и большинство из них происходят при столкновениях с автомобилями. Мотоциклисты часто движутся на высокой скорости между рядами, что не нарушает действующие законы. Однако общественники подчёркивают, что такое поведение создаёт проблемы для водителей автомобилей из-за недостаточного бокового интервала.

В качестве решения данной проблемы предлагается разрешить мотоциклам использовать выделенные полосы для автобусов, троллейбусов и такси в крупных городах.

«Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально. Одновременно водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности», — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Предполагается, что изменения будут внесены в пункт 18.2 Правил дорожного движения, добавив разрешение на использование выделенных полос для транспортных средств категорий А1 и А.

Большинство подписчиков телеграм-канала одобрили эту идею.