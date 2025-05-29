В Минтрансе предложили способ борьбы с некачественными креслами для перевозки детей в авто

Минтранс РФ разработал проект изменений в ПДД, направленный на ужесточение требований к перевозке детей в автомобилях. Согласно документу, в правила планируется ввести чёткое определение «детской удерживающей системы», исключающее использование потенциально опасных альтернатив.

Проект устанавливает, что к детским удерживающим системам относятся только специальные конструкции — автокресла или бустеры, соответствующие стандартам безопасности. При этом подчёркивается, что различные адаптеры, фиксаторы ремней («треугольники»), бескаркасные кресла, накладки на ремни и аналогичные приспособления не могут считаться удерживающими системами.

Как поясняют в ведомстве, необходимость изменений вызвана распространением на рынке сомнительных устройств, которые не обеспечивают должной защиты детей при ДТП. Особую озабоченность вызывает практика получения некоторыми производителями сертификатов на опасные изделия через лазейки в законодательстве. Статистика показывает, что использование подобных приспособлений увеличивает риск тяжёлых травм детей в 3-5 раз.

После принятия поправок водителей, использующих запрещённые устройства вместо сертифицированных кресел, будут штрафовать на 3000 рублей по статье 12.23 КоАП. В Минтрансе подчёркивают, что цель нововведений — прекратить опасную практику, когда родители, приобретая дешёвые адаптеры, ошибочно считают детей защищёнными.

Эксперты рекомендуют при выборе автокресла обращать внимание на маркировку ECE R44/04 или R129 (i-Size), гарантирующую соответствие европейским стандартам безопасности. Для семей с ограниченным бюджетом возможной альтернативой могут стать сертифицированные бустеры группы 2/3, которые, хотя и дешевле полноценных кресел, обеспечивают значительно лучшую защиту, чем различные фиксаторы и адаптеры.

Проект изменений в настоящее время вынесен на общественное обсуждение. Точные сроки вступления новых правил в силу станут известны после их утверждения правительством.