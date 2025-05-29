Автоэксперт раскритиковал предложение Минтранса о спецтранспорте

Новая инициатива Минтранса об обязательном пропуске транспорта со спецсигналами может доставить проблем автомобилистам, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, ведомственные автомобили тоже относятся к спецтранспорту, однако они очень часто не включают мигалки. Из-за этого чёрные седаны остаются в толпе незамеченными.

«Соответственно, получается, что теперь нельзя ехать с этим чёрным седаном, даже опережать его рядом, потому что, соответственно, у него включён сверху спецсигнал, но не включена сирена. Он нарушает, но никому ничего не докажешь», — цитирует эксперта «Постньюс».