Автоэксперт раскритиковал предложение Минтранса о спецтранспорте
Автоэксперт Шапарин: Идея Минтранса о пропуске спецтранспорта добавит проблем
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Новая инициатива Минтранса об обязательном пропуске транспорта со спецсигналами может доставить проблем автомобилистам, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, ведомственные автомобили тоже относятся к спецтранспорту, однако они очень часто не включают мигалки. Из-за этого чёрные седаны остаются в толпе незамеченными.
«Соответственно, получается, что теперь нельзя ехать с этим чёрным седаном, даже опережать его рядом, потому что, соответственно, у него включён сверху спецсигнал, но не включена сирена. Он нарушает, но никому ничего не докажешь», — цитирует эксперта «Постньюс».
Напомним, что Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом для повышения безопасности на дорогах. В настоящее время в правилах не прописаны чёткие действия для автомобилистов – они лишь должны «уступить дорогу», что оставляет слишком много пространства для трактовки.