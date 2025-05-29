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29 мая, 14:12

Автоэксперт раскритиковал предложение Минтранса о спецтранспорте

Автоэксперт Шапарин: Идея Минтранса о пропуске спецтранспорта добавит проблем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новая инициатива Минтранса об обязательном пропуске транспорта со спецсигналами может доставить проблем автомобилистам, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, ведомственные автомобили тоже относятся к спецтранспорту, однако они очень часто не включают мигалки. Из-за этого чёрные седаны остаются в толпе незамеченными.

«Соответственно, получается, что теперь нельзя ехать с этим чёрным седаном, даже опережать его рядом, потому что, соответственно, у него включён сверху спецсигнал, но не включена сирена. Он нарушает, но никому ничего не докажешь», — цитирует эксперта «Постньюс».

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Напомним, что Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом для повышения безопасности на дорогах. В настоящее время в правилах не прописаны чёткие действия для автомобилистов – они лишь должны «уступить дорогу», что оставляет слишком много пространства для трактовки.

Полина Никифорова
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