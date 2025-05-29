Автомобилистам объяснили, как будут проверять на лекарственное опьянение

Для автомобилистов уже действует широкий перечень веществ, после употребления которых нельзя ездить за рулём. Список отмечен в постановлении Правительства России, объяснил автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

Эксперт уточнил, что в постановлении прописаны наркотические, сильнодействующие, токсические и иные одурманивающие вещества. Например, там указан фенобарбитал. Это вещество содержится в общеизвестных «Корвалоле» и «Валокордине», объяснил Воропаев.

«В новом законопроекте речь идёт про медицинские препараты в основном для эпилептиков. Они не содержат таких веществ, но всё равно сильно замедляют реакцию водителей, что сказывается на безопасности дорожного движения», — подчеркнул специалист в беседе с «Москвой 24».

Автоюрист добавил, что водители в ситуации с алкоголем и наркотиками получают наказание после медицинского освидетельствования. А вот в случае с лекарствами нужно будет установить ещё не менее трёх клинических признаков опьянения, подытожил специалист.