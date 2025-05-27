В РФ введут наказание за управление транспортом под воздействием лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому водители, находящиеся под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, будут нести административную ответственность. Это решение было озвучено на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с предложенной инициативой, административная ответственность будет применяться к водителям, если в их организме будут обнаружены вещества (или их группы), входящие в состав лекарственных препаратов и влияющие на внимание и реакцию. Эти вещества не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам или психотропным веществам.

В пояснительной записке отмечается, что существующее законодательство не учитывает возможность опьянения, вызванного лекарственными препаратами, что может представлять опасность на дорогах. В перечень веществ, которые могут вызвать опьянение, могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.