В РФ введут наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
В Госдуме приняли законопроект о наказании за езду под воздействием лекарств
В ГД приняли законопроект о штрафах за вождение под воздействием лекарств. Обложка © Шедеврум/Life.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому водители, находящиеся под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, будут нести административную ответственность. Это решение было озвучено на сайте нижней палаты парламента.
В соответствии с предложенной инициативой, административная ответственность будет применяться к водителям, если в их организме будут обнаружены вещества (или их группы), входящие в состав лекарственных препаратов и влияющие на внимание и реакцию. Эти вещества не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам или психотропным веществам.
В пояснительной записке отмечается, что существующее законодательство не учитывает возможность опьянения, вызванного лекарственными препаратами, что может представлять опасность на дорогах. В перечень веществ, которые могут вызвать опьянение, могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.
Ранее Life.ru писал, что руководитель медицинского учреждения «Клиника доктора Шурова» Василий Шуров выступил с инициативой о введении обязательной маркировки лекарственных средств, которые могут оказывать негативное воздействие на психомоторные функции и способность управлять транспортными средствами. В своём обращении к председателю ГД по охране здоровья, автор инициативы напомнил о том, что многие лекарственные средства, представленные на рынке, могут вызывать сонливость, замедление реакции и другие нежелательные эффекты.