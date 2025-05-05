Автомобилистам рассказали о правилах, вступающих в силу в мае 2025 года

В России автомобилистов ждут изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу в мае текущего года. Во-первых, до 2 мая сохранялся статус иностранных товаров для 339 автомобилей, ввезённых из Армении. Теперь же это ограничение снято. Машины, оформленные в Армении после 10 октября 2014 года, будут признаваться товарами ЕАЭС, а значит на них начнут распространять таможенные преференции, пишет «Автостат».

Во-вторых, с 8 мая начнёт действовать Приказ Минпромторга № 4611. Согласно документу, уменьшается перечень товаров, ввозимых в нашу страну по параллельному импорту. Например, в Россию нельзя больше доставлять некоторые автозапчасти для Kia и Hyundai. В-третьих, автолюбителям нужно помнить о своевременной замене зимних шин на летние. По закону придётся платить штраф в размере 500 рублей, если автовладелец не перейдёт на летние шины до конца мая.

И, наконец, российские власти собирались с 1 мая утвердить новую формулу, по которой будет производиться расчёт утилизационного сбора для машин из ЕАЭС. Однако рассмотрение и утверждение этого документа перенесено.