Автомобилистам рассказали о правилах, вступающих в силу в мае 2025 года
«Автостат» рассказал о правилах, вступающих в силу в мае 2025 года
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В России автомобилистов ждут изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу в мае текущего года. Во-первых, до 2 мая сохранялся статус иностранных товаров для 339 автомобилей, ввезённых из Армении. Теперь же это ограничение снято. Машины, оформленные в Армении после 10 октября 2014 года, будут признаваться товарами ЕАЭС, а значит на них начнут распространять таможенные преференции, пишет «Автостат».
Во-вторых, с 8 мая начнёт действовать Приказ Минпромторга № 4611. Согласно документу, уменьшается перечень товаров, ввозимых в нашу страну по параллельному импорту. Например, в Россию нельзя больше доставлять некоторые автозапчасти для Kia и Hyundai. В-третьих, автолюбителям нужно помнить о своевременной замене зимних шин на летние. По закону придётся платить штраф в размере 500 рублей, если автовладелец не перейдёт на летние шины до конца мая.
И, наконец, российские власти собирались с 1 мая утвердить новую формулу, по которой будет производиться расчёт утилизационного сбора для машин из ЕАЭС. Однако рассмотрение и утверждение этого документа перенесено.
Ранее россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто. По словам экспертов, некоторые дилеры пытаются распродать заграничные машины по старым ценам, потому что забили ими склады ещё до повышения утилизационного сбора.