«Повышенная опасность»: В России предложили окрашивать в единый цвет все авто каршеринга
Депутат Ветров предложил ввести единый цвет для всех автомобилей каршеринга
Водитель выбирает маршрут на навигаторе. Обложка © freepik
В России необходимо ввести единую цветовую окраску для всех автомобилей, задействованных в системе каршеринга, причём независимо от компании, полагает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил министру транспорта РФ Роману Старовойту. Документ имеется в распоряжении RT.
«Ни для кого не секрет, что каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования: именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных манёвров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций», — уверен автор обращения.
Он также отметил, что услуга каршеринга сегодня особенно популярна среди молодёжи, у которой нет достаточного опыта управления транспортными средствами. Поэтому депутат предложил также повысить минимальный возраст допуска к прокатным автомобилям с 18 до 20 лет. При этом водитель должен будет иметь опыт вождения не менее двух лет.
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