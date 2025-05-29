Минтранс хочет обязать водителей уступать дорогу спецтранспорту

Важные изменения в правилах дорожного движения могут вступить в силу в ближайшее время. Минтранс России предложил обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом, что должно повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Согласно проекту, при приближении автомобилей с включёнными спецсигналами водители должны будут либо перестроиться в другой ряд, либо предпринять все необходимые меры для пропуска такой машины. В настоящее время в правилах не прописаны чёткие действия для автомобилистов – они лишь должны «уступить дорогу», что оставляет слишком много пространства для трактовки.

Но это еще не всё: новые поправки также касаются так называемых «гражданских» автомобилей, в которых могут находиться высокопоставленные лица. Водителям будет запрещено двигаться в непосредственной близости к таким машинам и создавать помехи их движению. Также они обязаны будут уступать дорогу колоннам автомобилей с включёнными маячками, даже если у них отсутствует специальная раскраска.

В Минтрансе уверены, что такие меры необходимы для повышения безопасности объектов государственной охраны и обеспечения более организованного дорожного движения.