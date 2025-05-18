Россиянам напомнили об ужесточении правил медосвидетельствования с 1 сентября

С 1 сентября в России планируется ужесточение медицинских требований к водителям. Об этом напомнил автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

«Если приказ утвердят, то с 1 сентября станет обязательным требование письменного согласия на медицинское освидетельствование: инспектор доставляет водителя в медучреждение только после подписания формы согласия, без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования», — рассказал Шкуматов в беседе с РИА «Новости».

Автоэксперт также обратил внимание на смягчение процедуры экспресс-тестирования водителей. Интервал между двумя выдохами при проверке на алкоголь увеличен с 20 до 25 минут. По словам Шкуматова, если второй тест показывает результат, не превышающий погрешность, дело закрывается.

Он также напомнил, что теперь на анализ мочи даётся час, после чего принимается только кровь. Автоэксперт добавил, что в экстренных случаях, при угрозе жизни, врач может сразу брать кровь. Нововведение, как ожидается, повысит прозрачность процедуры.

Отказ от прохождения освидетельствования или затягивание процедуры теперь будут расцениваться как отказ, что лишает смысла попытки уклонения. А расширенный список проверяемых веществ позволит более точно выявлять случаи употребления наркотиков, заключил эксперт.