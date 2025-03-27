Правила медосвидетельствования на состояние опьянения изменятся в РФ с сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения РФ размещён на портале нормативных правовых актов. Документ предусматривает обновлённый порядок проведения освидетельствования, охватывая алкогольное, наркотическое и иное токсическое опьянения. Согласно тексту проекта, новые нормы будут действовать до осени 2031 года.

Одним из ключевых нововведений станет уточнение алгоритма освидетельствования при оказании экстренной медпомощи. В частности, при поступлении пострадавших в результате аварий или лиц с признаками отравления наркотиками, токсичными либо психотропными веществами будет производиться отбор биоматериалов — крови и мочи. Образцы будут храниться в течение семи дней, а в случае необходимости подвергаться дополнительным исследованиям.

Ещё одно изменение касается списка контролируемых психоактивных соединений, который скорректирован с учётом динамики потребления запрещённых веществ. Обновлённый перечень позволит точнее выявлять наличие наркотических компонентов в организме.