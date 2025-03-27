Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 02:54
15443

Правила медосвидетельствования на состояние опьянения изменятся в РФ с сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения РФ размещён на портале нормативных правовых актов. Документ предусматривает обновлённый порядок проведения освидетельствования, охватывая алкогольное, наркотическое и иное токсическое опьянения. Согласно тексту проекта, новые нормы будут действовать до осени 2031 года.

Одним из ключевых нововведений станет уточнение алгоритма освидетельствования при оказании экстренной медпомощи. В частности, при поступлении пострадавших в результате аварий или лиц с признаками отравления наркотиками, токсичными либо психотропными веществами будет производиться отбор биоматериалов — крови и мочи. Образцы будут храниться в течение семи дней, а в случае необходимости подвергаться дополнительным исследованиям.

Ещё одно изменение касается списка контролируемых психоактивных соединений, который скорректирован с учётом динамики потребления запрещённых веществ. Обновлённый перечень позволит точнее выявлять наличие наркотических компонентов в организме.

Юрист назвал главную опасность для Ефремова после УДО
Юрист назвал главную опасность для Ефремова после УДО

Напомним, Минздрав предложил обновить правила медосвидетельствования на предмет опьянения ещё 16 февраля. Проект ведомства также уточняет процесс получения согласия на освидетельствование и определяет причины для отказа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar