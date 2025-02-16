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15 февраля, 23:34

Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Минздрав меняет правила медосвидетельствования на предмет опьянения. Ведомство предлагает обновить процедуру, список запрещённых веществ и основания для отказа от проверки. Документ доступен на сайте проектов нормативных актов.

Проект учитывает методы оценки различных типов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического. В проекте подробно изложены этапы освидетельствования и формулировки результатов, особенно в случаях ДТП. Изменения также коснулись списка наркотиков и психотропных веществ, требующих химико-токсикологического анализа.

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Кроме того, проект уточняет процесс получения согласия на освидетельствование и определяет причины для отказа.

Ранее в России предложили использовать результаты диспансеризаций при выдаче справок для водителей. Цель — сэкономить время на получение справки.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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