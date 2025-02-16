Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Минздрав меняет правила медосвидетельствования на предмет опьянения. Ведомство предлагает обновить процедуру, список запрещённых веществ и основания для отказа от проверки. Документ доступен на сайте проектов нормативных актов.

Проект учитывает методы оценки различных типов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического. В проекте подробно изложены этапы освидетельствования и формулировки результатов, особенно в случаях ДТП. Изменения также коснулись списка наркотиков и психотропных веществ, требующих химико-токсикологического анализа.

Кроме того, проект уточняет процесс получения согласия на освидетельствование и определяет причины для отказа.