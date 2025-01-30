Российским водителям предложили выдавать справки по результатам диспансеризации

Министерство здравоохранения России планирует использовать результаты диспансеризаций при выдаче справок для водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проект изменений в законодательство разработан совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья. Основной целью данной инициативы является экономия времени при получении справок водителями.

«Подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счёт использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придётся повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», — приводит агентство сообщение Минздрава.

В пресс-службе отметили, что глава ведомства Михаил Мурашко поддерживает инициативу использования данных профессиональных осмотров и диспансеризаций для выдачи справок водителям. Он подчеркнул важность передачи данных о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей. Министр отметил, что такая информация может оказать влияние на принятие решения о выдаче заключения, позволяющего управлять транспортным средством.