Российским водителям предложили выдавать справки по результатам диспансеризации
Минздрав РФ предложил выдавать справки водителям по результатам диспансеризации
Министерство здравоохранения России планирует использовать результаты диспансеризаций при выдаче справок для водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проект изменений в законодательство разработан совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья. Основной целью данной инициативы является экономия времени при получении справок водителями.
«Подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счёт использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придётся повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», — приводит агентство сообщение Минздрава.
В пресс-службе отметили, что глава ведомства Михаил Мурашко поддерживает инициативу использования данных профессиональных осмотров и диспансеризаций для выдачи справок водителям. Он подчеркнул важность передачи данных о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей. Министр отметил, что такая информация может оказать влияние на принятие решения о выдаче заключения, позволяющего управлять транспортным средством.
Ранее сообщалось, что в 2024 году диспансеризацию прошли почти 100 миллионов россиян. В ближайшие шесть лет, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, планируется модернизировать порядка 500 центров здоровья по всей стране.
ТАСС / Кирилл Кухмарь