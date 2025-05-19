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Регион
19 мая, 05:40

В Петербурге мотоциклист скончался после столкновения с полицейской машиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Серьёзная авария произошла на одном из перекрёстков в Петербурге. Как сообщает группа «Санкт Петербург 24 Новости | ДТП ЧП СПБ сегодня» ВКонтакте, в полицейскую машину влетел водитель мотоцикла Suzuki. От удара мотоциклист скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

«На перекрёстке Индустриального и Хасанской столкнулись мотоцикл и полицейский автомобиль. <...> В результате столкновения мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали 14 человек, включая двоих несовершеннолетних. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью.

Андрей Васильев
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