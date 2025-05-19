В Петербурге мотоциклист скончался после столкновения с полицейской машиной

Серьёзная авария произошла на одном из перекрёстков в Петербурге. Как сообщает группа «Санкт Петербург 24 Новости | ДТП ЧП СПБ сегодня» ВКонтакте, в полицейскую машину влетел водитель мотоцикла Suzuki. От удара мотоциклист скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

«На перекрёстке Индустриального и Хасанской столкнулись мотоцикл и полицейский автомобиль. <...> В результате столкновения мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.