В Петербурге мотоциклист скончался после столкновения с полицейской машиной
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Серьёзная авария произошла на одном из перекрёстков в Петербурге. Как сообщает группа «Санкт Петербург 24 Новости | ДТП ЧП СПБ сегодня» ВКонтакте, в полицейскую машину влетел водитель мотоцикла Suzuki. От удара мотоциклист скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
«На перекрёстке Индустриального и Хасанской столкнулись мотоцикл и полицейский автомобиль. <...> В результате столкновения мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали 14 человек, включая двоих несовершеннолетних. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью.