Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

На 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе грузовик столкнулся с микроавтобусом. Авария унесла жизни двух человек, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале подмосковного управления МВД.

«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «КамАЗ» и микроавтобуса марки «Мерседес». В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.