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Регион
17 мая, 16:53

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

На 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе грузовик столкнулся с микроавтобусом. Авария унесла жизни двух человек, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале подмосковного управления МВД.

«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «КамАЗ» и микроавтобуса марки «Мерседес». В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств — автобуса, легкового автомобиля и грузовика. Сначала сообщалось, что в результате столкновения пострадали три человека, все они являлись пассажирами автобуса. Позже стало известно о 14 жертвах аварии.

Александра Мышляева
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