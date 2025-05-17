Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
На 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе грузовик столкнулся с микроавтобусом. Авария унесла жизни двух человек, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в телеграм-канале подмосковного управления МВД.
«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «КамАЗ» и микроавтобуса марки «Мерседес». В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств — автобуса, легкового автомобиля и грузовика. Сначала сообщалось, что в результате столкновения пострадали три человека, все они являлись пассажирами автобуса. Позже стало известно о 14 жертвах аварии.