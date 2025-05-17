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Регион
17 мая, 11:33

Машина полиции и скорая стали участниками смертельного ДТП в Кстове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на 17 мая в нижегородском Кстове произошло крупное ДТП. На площади Ленина, рядом с торговым центром, сначала столкнулись служебный автомобиль полиции и Lada Priora. Удар был настолько сильным, что полицейская машина перевернулась, а при падении травмировала находившегося рядом велосипедиста. Один из пассажиров «Приоры» погиб. О трагическом инциденте сообщила региональная прокуратура.

«Сегодня в ночное время на участке автомобильной дороги «Нижний Новгород-Кстово» произошло столкновение служебного автомобиля УМВД России по городу Нижнего Новгорода марки «Газель» и транспортного средства марки «Лада Приора», — говорится в публикации.

Новые сложности начались, когда к месту прибыла машина скорой помощи. Водитель «газели» не успел затормозить и врезался в Porshe Cayenne и задел проходившего мимо пешехода. По информации местных СМИ, в массовом ДТП пострадали до девяти человек.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Татарстане желавший помочь пострадавшим в ДТП врач сам стал жертвой нападения. Мужчина проезжал мимо аварии и предложил свою помощь, однако на него внезапно напали трое нетрезвых молодых людей и проломили медику кости черепа.

Юрий Лысенко
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