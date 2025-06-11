Колокольцев предложил депортировать из РФ бесполезных для общества мигрантов

Мигранты, лишившиеся работы или отчисленные из учебных заведений, не прошедшие дактилоскопическую регистрацию и не изучающие русский язык, должны покинуть Россию. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, слова которого передала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Те, кто не работает, отчислен, не прошел дактилоскопию, не учит язык и не приносит пользы обществу, не должны находиться в стране», — подчеркнул министр.

Колокольцев добавил, что в России по-прежнему предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в сфере миграции. Он поручил ведомству наладить процесс оформления документов и избежать скопления людей в миграционных центрах.

«Снимки и видео очередей, которые регулярно попадают в медиапространство, наглядно демонстрируют проблемы в организации работы», — резюмировал он.