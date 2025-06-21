Воробьёв сообщил об эксперименте в Подмосковье с мигрантами без знания русского

Мигранты из визовых стран могли бы значительно помочь сократить нехватку кадров на российском трудовом рынке, однако во главе угла должна стоять безопасность. Таким мнением поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с журналистом издания РБК.

По его словам, сейчас в нашей стране есть острый дефицит рабочих в определённых сферах. Поэтому власти Подмосковья решились на эксперимент, в рамках которого в нашу страну будут приглашать иностранцев из визовых стран, например, Вьетнама или Китая. Речь идёт о людях, в том числе плохо говорящих на русском или не знающих его совсем.

«Закон пока ещё не принят, но он на выходе. Я не буду говорить «гоп» пока «ноги за забором», что называется, но в случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там. И это очень существенно решит вопрос дефицита трудовых ресурсов», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что работа мигрантов в России должна проходить строго в правовом поле, а безопасность регулироваться законом. В частности ужесточены правила въезда иностранцев, желающих работать в нашей стране, собираются биометрические данные по приезжим, а также усилен контроль за регистрацией мигрантов. На вопрос, не помешает ли незнание языка потенциальным работникам из-за рубежа, Воробьёв ответил отрицательно. Он пояснил, что есть сферы трудоустройства, где коммуникация сведена к минимуму, а, кроме того, выучить русский на базовом уровне не представляет собой неразрешимую проблему.