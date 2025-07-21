Под Тюменью мигранты чуть не утопили школьника, чтобы забрать его самокат
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В Тюмени двое мигрантов напали на 17-летнего школьника, чтобы отобрать у него самокат. В ходе начавшейся драки один из них попытался убить парня, сообщает паблик «Многонационал».
Конфликт случился 17 июля у озера Круглое, где молодой человек рыбачил в четыре часа утра. Как рассказывает мать парня, к нему подошёл незнакомец, которому приглянулся дорогой самокат школьника, стоивший более 50 тысяч рублей. Мужчина попытался отобрать транспортное средство силой, но юноша дал отпор. Тогда к ситуации подключился сообщник незнакомца, они вместе попытались стащить парня в воду. Тому в последний момент удалось применить перцовый баллончик и сбежать от нападавших вместе с самокатом.
После происшествия пострадавший был госпитализирован с диагнозами «сотрясение мозга» и множественными травмами. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента и разыскивает нападавших.
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