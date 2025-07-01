Толпа на одного: В ХМАО дети мигрантов переломали 13-летнему школьнику рёбра

В Ханты-Мансийском автономном округе 13-летний школьник пострадал от рук подростков из семей приезжих. Пять человек избивали мальчика долго и жестоко, в результате чего пострадавший получил переломы рёбер.

Мать мальчика из посёлка Нижнесортымский рассказала, что сын две недели скрывал травмы, терпел боль, пока она не стала невыносимой. В результате ребёнок всё же обратился за медицинской помощью.

В беседе с телеграм-каналом «Мегаполис Югра» женщина отметила, что мальчика избивали толпой подростки, которым было от 14 до 16 лет. К тому же, дети приезжих угрожали жертве расправой, если тот расскажет или пожалуется кому-либо. В настоящее время семья пострадавшего увезла его из города, так как травля не прекратилась. По некоторым данным, причиной ненависти стала сплетня о том, что школьник некогда некорректно высказался о представителях мусульманской нации.

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев по факту случившегося. Мама ребёнка написала заявление в полицию.