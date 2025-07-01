Десятилетнего мальчика изнасиловали бутылкой в детском лагере под Красноярском

Подростки изнасиловали десятилетнего мальчика бутылкой в лагере в Сухобузимском районе Краносярского края. В шокирующей истории сейчас разбирается следствие, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела под контроль.

Мать пострадавшего рассказала Kras Mash, что ребёнок отправился отдыхать в лагерь «Сосновый бор». Там он поругался с подростками, и компания начала избивать мальчишку, а затем надругалась над ним.

«Перевернули на живот, взяли подушку, полжили ему на голову и давили. Сняли с него штаны... После этого они ушли. Мой сын всышел на улицу, сильно плакал. Они били его каждый день после отбоя, чтобы он никому не рассказывал», — говорит мама.

Позже надругательство повторилось. Только мальчик «уже не кричал и не просил о помощи», потому что занал, что «будет только хуже».

Экспертиза выявила у ребёнка повреждения прямой кишки и многочисленные ссадины с ушибами. Следователи возбудили уголовное дело. Среди подозреваемых — трое подростков 11 и 13 лет. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу.